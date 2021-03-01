شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأسمنت العربية تتراجع 11.4% خلال 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمنت العربية، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 11.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 184.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 208.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 230.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 308.6 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية بسبب زيادة كميات مبيعات التصدير وارتفاع مخصص الزكاة الشرعية في الشركة الأم، على الرغم من ارتفاع قيمة وكمية المبيعات في الشركة الام وارتفاع توزيعات أرباح استثمارات في أدوات مالية وانخفاض المصاريف العمومية والادارية وتكلفة التمويل .

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 871.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 782 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 125 مليون ريال، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبواقع 12.5% من قيمة الأسهم الإسمية.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 131.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 135.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.