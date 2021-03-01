شكرا لقرائتكم خبر عن "جادكو" تتحول للربحية وتُسجل 21.4 مليون ريال في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 21.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 20.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 8.1 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 16.1 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة مجمل ربح المبيعات مقارنة بالعام السابق مما أثر إيجاباً على زيادة الربح التشغيلي، بالإضافة إلى الاعتراف بصافي مكاسب بمبلغ 25.46 مليون ريال ناتجة عن معالجة أثر تملك الأرض المحياه.

كذلك انخفضت قيمة الهبوط المسجل في الممتلكات والمعدات والموجودات الحيوية، وذلك بالرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والعمومية ومصروف الزكاة لتسجيل فروقات زكوية خلال العام الحالي تخص سنوات سابقة.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.