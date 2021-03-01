شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "الفخارية" 21.6 خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 21.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 10.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 13 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.

وارتفعت المبيعات إلى 123.4 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 122.6 مليون ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.