شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سمو العقارية" ترتفع 2.3% خلال 2020 وإدارتها تُوصي بزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة سمو العقارية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 71.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 80.022 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 83.497 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى أن الشركة كان لديها عقد تنفيذ اعمال تطوير متكاملة (إدارة وتنفيذ) وتقابله وجود تكاليف مباشرة لهذا العقد وقد تم الانتهاء من انجاز هذا العقد في 2019، مما انعكس كذلك على انخفاض تكاليف الإيرادات بنفس القدر ومن ثم لم يتأثر مجمل ربح الشركة بنفس القدر حيث انخفض بنحو 5,1% فقط ( كما هو واضح ) إضافة الى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية للشركة بنسبة 11% وتكاليف التمويل للشركة بنسبة 34% نتيجة لسدادها جزء من القروض القائمة وانخفاض سعر السيبور خلال 2020.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات إلى 97.2 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 180 مليون ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة شركة سمو العقارية بتوزيع أسهم منحة مقدارها سهم لكل سهمين، وذلك بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 125مليون ريال سعودي ليصبح 375 مليون ريال، وزيادة عدد الأسهم من 25 مليون سهم إلى 37.5 مليون سهم، وذلك بتحويل جزء من والأرباح المبقاة إلى رأس مال الشركة.

وأفاد مجلس إدارة الشركة، بأنه سيتم زيادة رأس المال بتحويل جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس المال، وذلك لدعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية كما انه يتفق مع سياسات الشركة.

ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع 50 هللة نقداً لكل سهم عن ارباح النصف الاول من عام 2020.