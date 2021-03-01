شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوي فى أسبوعين بفعل العزوف عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل العزوف عن المخاطرة ، فى ظل مخاوف تشديد النقدية فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع واسع لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى 1.2030$ الأدنى منذ 17 شباط/فبراير الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2070 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2101$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية فى عام 2021 ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 1.2243$ ، بالتزامن مع تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

وعلى مدار شهر شباط/فبراير المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل أداه استثمارية للتحوط من المخاطر.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.2% ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 91.12 نقطة ،عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين قرابة 1.5% ،ليستأنف مكاسبه التي توقف مؤقتا يوم الجمعة من عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عام.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى البلاد.