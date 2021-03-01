شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للدعم المحوري 0.7725، في إشارة لتوجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي، لكننا لا زلنا على الحياد إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 0.7765 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي