شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط الطفيف ليعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة اللحظية الهابطة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق 1740.00 ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاستئناف الموجة الرئيسية الهابطة التي يتواجد هدفها التالي عند 1700.00، بينما يتواجد الهدف التالي للموجة الصاعدة المتوقعة لهذا اليوم عند 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1765.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد