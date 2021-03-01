شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 1.3775 ثم 1.3685 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1.4040 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3870 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط