الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-03-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 1.3775 ثم 1.3685 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1.4040 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3870 والمقاومة 1.4040

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا