شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.2064 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 1.1976، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً بفعالية بقية اليوم، يحفّزه نموذج العلم الهابط المكتمل هذا الصباح، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 1.2100.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط