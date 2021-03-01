شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الاثنين 1-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 1-3-2021، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.90 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.87 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

أما عن سعر الريال السعودى ايضا شهد تباينا ملحوظا اليوم الاثنين 1-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "البركة" ليسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.90 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.87 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.85 جنيه.

19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.16 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.86 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.90 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.90 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.90 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.