غرفة الحبوب تبدأ توريد الدفعة الثالثة من الأرز لصالح وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اعتبارا من اليوم الاثنين توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلى لصالح الحكومة فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بأن الغرفة مستمره فى توريد الأرز الأبيض لصالح الحكومة، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الشهرين الماضيين تم توريد 60 ألف طن أرز لصالح الحكومة وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الحكومة، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجحت الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الحكومة لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلى اعتبارا من اليوم الأثنين وعلى مدار شهر مارس الجارىً بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل .

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز.