شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تنفق مليار دولار في اليوم على البحث والتطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إنفاق الصين على البحث والتطوير إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، الذي قال إن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير ارتفع بنسبة 10.3% عن العام الماضي إلى 2.44 تريليون يوان (377.8 مليار دولار)، أو ما يتجاوز المليار دولار في اليوم.

ولكن هذا أبطأ نمو تدريجي في خمس سنوات منخفض من 12.5% في عام 2019. ومن المقرر أن تقوم القيادة العليا في الصين بتعزيز التدابير الإضافية لدعم الاعتماد على الذات في التكنولوجيا والابتكار وذلك في مؤتمر الشعب الوطني الذي ينطلق هذا الأسبوع.

كذلك، سيعلن الحزب الشيوعي الحاكم في التجمع السنوي عن أهداف اقتصادية وأهداف سياسية أخرى لهذا العام، والسنوات الخمس المقبلة، حتى عام 2035. وأعطت السياسات الأمريكية التي تسعى إلى احتواء الصعود المستمر للصين إلحاحًا جديدًا لدفع بكين نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.

تعهدت الصين بتسريع تطوير تقنيات الجيل الخامس وتصنيع أشباه الموصلات والتقنيات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها بالغة الأهمية للمرحلة التالية من التنمية الاقتصادية. (بلومبيرج)