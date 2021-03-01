شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 18.1% زيادة في متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامـــة والإحصـاء اليوم الأثنين النشرة السـنوية لحركة الإنتاج والتجـارة الخارجيـة والمتاح للاســتهلاك من السـلع الزراعيـــة عــام 2019 ومن أهم مؤشرات النشرة ان بلغـــت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مـن القمـح 40.3 ٪ عام 2019 ومتوســط نصيب الفرد 153.3 كجم مقــابل 155.2 كجم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 1.2٪. وبلغـت نسبـــة الاكتفـاء الذاتى مــن الأرز 76.2% عام 2019 ومتـوسط نصيب الفـرد 26.7 كجـم مقابــل 36.8 كجـم عــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 27.4٪ . وبلغت نسبـة الاكتفاء الذاتى من الخضـروات 105.5%عـــام 2019 ومتوسـط نصيـب الفــرد 77.5 كجـم مقـابــل 77.1 كجـم عـام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.5%، وبلـغت نسبـة الاكتفـاء الذاتــى مـن الفاكهة 99.0٪ عــام 2019 ومتـوسـط نصيب الفــرد 62.9 كـجم مقابـــل 62.7 كجم عــام 2018 بزيادة بلغت نسـبـتها 0.3٪. وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحــوم الحمراء 55.0 % عام 2019 ومتوســط نصـيب الفــرد 7.2 كـجم مقـابـل 13.0 كجــم عـــام 2018 بانخفاض بلغت نسـبـته 44.6٪ لانخفاض الإنتاج بنسبة 36.7%، وبلغت نسبة الاكـتفـاء الذاتى من لحوم الدواجن والطـيور 96.4 % عام 2019 و متوســط نصـيب الفــرد 13.7 كجـم مقـابـل 11.6 كـجـم عام 2018 بزيادة بلغـت نسـبـته 18.1٪ لزيادة الإنتاج بنسبة 20.9٪.