شكرا لقرائتكم خبر عن 55 % نسبة تنفيذ وحدات مبادرة الرئيس "سكن كل المصريين" بـ6 أكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مسئولي جهاز المدينة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها، لدفع العمل وإزالة أي عقبات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتوقيتات المحددة والمقدمة من الشركات المنفذة للانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها.
فيما تفقد المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، مواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية سكن لل المصريين بالمدينة يرافقه مسئولو الجهاز، ومدراء الشركات المنفذة وجهات الإشراف، حيث تفقدوا مواقع العمل بالمشروع بقطاعي (أ، ب) بمنطقة غرب أرض المطار.
وطالب المهندس وليد عبدالرحمن، مسئولي الشركات المنفذة بالالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ الأعمال بالمشروع، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للعمارات حسب تنسيق الموقع.