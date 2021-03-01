شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج نشر محطات تموين وتحويل السيارات بالغاز بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الحكومة اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومى الجاري حاليا تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكدت الحكومة، المضي قدما في تنفيذ البرنامج الذي تم إعداده لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل في المحافظات المختلفة بهدف تمكين المواطنين من استخدام الغاز الطبيعى كوقود لسياراتهم بسهولة ويسر، مشيرة إلي أهمية استثمار ماتشهده البلاد من توسع مستمر في اقامة وتطوير الطرق والمحاور ومد الشبكة القومية للغاز الطبيعى بمختلف انحاء مصر.

وشددت الحكومة، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المحطات وتشغيلها لمواكبة الزيادة في اعداد السيارات المُحولة أو التي يتم استبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، كما وجه بالاسراع بتنفيذ وتشغيل المحطات المقامة علي طرق ومحاور رئيسية وحيوية تتزايد عليها معدلات الحركة لخدمة اكبر عدد من المواطنين وتشجيعهم علي الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعى والمبادرة الحالية.

وقام الحكومة خلال الاجتماع بالوقوف علي الاجراءات المتخذة لتنفيذ المحطات وتشغيلها وموقف توريد المعدات اللازمة للتشغيل، ووجه بسرعة التنسيق مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة لتذليل اي تحديات وانجاز المشروعات في التوقيت المحدد.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعديه لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للنقل والتوزيع والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ورؤساء شركات بتروجت وغازتك وكارجاس وتاون جاس وغاز مصر ومصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول.