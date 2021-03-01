شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات شهر فبراير الماضي، بقيمة تداول بلغت 10.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.2%.

وحلت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء في المركز السادس شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.5%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2.6 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه بنسبة 2.8%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، و2 مليار جنيه، بنسبة 2.7%، 2.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.