شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة السيارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، باللوم على إيران في انفجار وقع بسفينة إسرائيلية في خليج عُمان الأسبوع الماضي، لكنه تجنب الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل سترد.

وتعرضت السفينة ناقلة السيارات (إم. في. هيليوس راي) لانفجار بين ليل الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاع أمريكي، إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي السفينة. وقال نتنياهو لراديو كان: «من الواضح أن هذا عمل إيراني.. إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة». ولم تعلق طهران على الحادث ولم ترد على اتهامات إسرائيلية سابقة باحتمال ضلوعها في الأمر. وقال راديو كان، إن المقابلة أجريت مع نتنياهو قبل ليل الأحد، أي قبل أن تتهم سوريا إسرائيل بتنفيذ ضربات صاروخية في جنوب دمشق.

ولم تؤكد إسرائيل تنفيذ تلك الضربات، لكنها قالت في السابق إنها تشن عمليات عسكرية بشكل متكرر ضد مواقع إيرانية أو عمليات تسليم أسلحة داخل سوريا.