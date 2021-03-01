شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير هاري يتذكر والدته ويخشى أن يتعرض لنفس الموقف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - (أب)

قال الأمير هاري إن عملية الانفصال عن الحياة الملكية كانت صعبة للغاية بالنسبة له ولزوجته ميجان ماركل.

وألمح الأمير البريطاني إلى مخاوفه بأن يتكرر ما حدث مع والدته الأميرة ديانا عام 1997، والتي توفيت في باريس في حادث سيارة بسبب ملاحقة الصحفيين لها بعد طلاقها من الأمير تشارلز.

وقال في جزء من المقابلة التي ستبث على شبكة (سي بي إس) الأمريكية في 7مارس/آذار الجاري: «أنا مرتاح حقاً وسعيد لكوني جالساً هنا أتحدث إليكم مع زوجتي بجانبي، لأنني لا أستطيع أن أتخيل ما كان يجب أن يكون عليه الأمر بالنسبة لها»ديانا«وهي تمر بهذه العملية بنفسها منذ تلك السنوات.. لكن على الأقل لدينا بعضنا».

وجلس هاري وزوجته ميجان أمام وينفري جنباً إلى جنب، ممسكين بأيدي بعضهما خلال المقابلة التي أجريت في حديقة خضراء، ويعيش الزوجان في مونتيسيتو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ينتظران طفلهما الثاني، وارتدت ميجان فستاناً أسود على الطراز الإمبراطوري. بينما ارتدى هاري بدلة رمادية فاتحة وقميصاً أبيض، بدون ربطة عنق. وابتعد هاري وميجان عن الحياة الملكية بشكل كامل في مارس/آذار 2020، بسبب ملاحقات الصحافة وحالة التمييز والتنمر التي عانتها زوجته منها. وتعد هذه أول مقابلة تلفزيونية للزوجين منذ أن أعلنا الإقامة في كاليفورنيا والتخلي عن واجباتهما الملكية.