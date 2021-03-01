شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد فتوح: توصيل مرافق وصرف صحى لقرى فى سوهاج بقيمة 231 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات الحكومة تنفيذ واستكمال كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا، وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات التى تخدجم ملايين المواطنين، ولا سيما بعد دمج الشركات في بعضها البعض، بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية بتكاليف تصل لنحو 500 مليار جنيه.

وحول تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم مئات الآلاف من المواطنين، كشف المهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المساهمة المصرية العبد للمقاولات، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة تنفذ كافة المشروعات التي كانت تخص شركتى المصرية وأطلس بعد دمجها في شركة العبد ،ومنها مشروعات متعثرة، نقوم باستكمالها وضخ استثمارات جديدة فيها .

أضاف سعيد فتوح لـ" الخليج 365"، أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات بعد الدمج بقيمة تبلغ نحو 231 مليون جنيه، منها تنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتضمنة شبكة انحدار، ومحطات رفع خطوط طرد لـ6 قري في سوهاج لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 163 مليون جنيه.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة العبد، إلى أنه يتم تنفيذ نادي نقابة المهندسين بالتجمع الخامس، بتكلفة 25.9 مليون جنيه، بجانب تنفيذ أعمال إنشاء النادي الاجتماعى بأحد الكمبوندات، بتكلفة 7.6 مليون جنيه لصالح شركة النصر للإسكان والتعمير وهى شركة شقيقة، بجانب تنفيذ أعمال إنشاء مول تجاري ب34.3 مليون جنيه، لصالح نفس الشركة.