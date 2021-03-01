شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تسعى لتمديد قرض قيمته 10 مليارات دولار لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" من البنوك تمديد قرض بـ10 مليارات دولار جمعته في مايو الماضي لمدة عام.

وقرار تمديد القرض بيد البنوك، لكن من المرجح أن توافق من أجل الإبقاء على علاقة جيدة مع أرامكو وللفوز بمزيد من الصفقات في المستقبل، حسبما نقلته مؤسسة التسعير عن مصدر مصرفي، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مؤسسة تسعير القروض نقلت عن مصرفي قوله إن شركة "أرامكو السعودية" قد تحاول خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو، عندما كانت أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف الجائحة.

وقد تحاول شركة "أرامكو السعودية" تحاول تقليص التسعير بما بين 10 نقاط و15 نقطة أساس، حيث بدأ القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو معدل يزيد مع سحب مزيد من الأموال من التسهيل.

وأبلغت المصادر، في وقت سابق، أن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة بنحو 70 مليار دولار.