شكرا لقرائتكم خبر عن جي إل إل: القطاع السكني بالسعودية يسير في الاتجاه الإيجابي خلال 2021 بدعم من الحكومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة جي إل إل للأبحاث، دانا سلباق إن تأثير حركة الطلب على الوحدات السكنية في السعودية على الأسعار كان متغيراً بين المدن، وبينما شهدت العاصمة الرياض استقرار أكثر في مستويات الأسعار لا سيما مع الزخم الكبير الذي شهدته، فيما حدث تباطؤ في مكة المكرمة والدمام بسبب قلة الطلب.

وأضافت أنه كان هناك حالة من عدم اليقين بسبب كوفيد-19 والعوامل الاقتصادية، لكن النظرة للعام 2021 إيجابية نظراً للدعم الحكومي لتحقيق معدلات التملك المرتفعة وفقاً لرؤية المملكة 2030، بحسب قناة العربية.

وأوضحت دانا سلباق، أن قطاع المساحات المكتبية كان عليه التأثير الأكبر في السعودية والمنطقة، ولكن ظل عليه طلب لا سيما على المساحات الأصغر، وخلال 2021، يتوقع تسليم 450 ألف متر مربع في العاصمة الرياض خلال 2021، وهي المدينة الأهم في الحركة الاقتصادية للمملكة، وتتضمن مساحات من الفئة أ وهي الأكثر طلباً، رغم التوقع بتأخر تسليم بعضها.

وعن أسعار الإيجارات، قالت إنه في 2021 من المبكر القول إن الوضع سيتغير كثيراً في العام الجاري مع وجود قيود على الحركة لا سيما في مناطق مثل جدة ومكة المكرمة المعتمدة على الحج والعمرة، ونتوقع حركة في مناطق الدمام والخبر بعد رفع القيود، بينما نتوقع بصفة عامة استقرار معدلات الإيجار في 2021.

وقالت دانا سلباق، إن معدلات الإشغال الفندقي في الدمام تسجل أكبر المعدلات دائماً لأنها منطقة يقصدها السعوديين، والتأثير الأكبر كان في مكة المكرمة وجدة.

كان تقرير حديث لشركة جي إل إل، أظهر أن الطلب على العقارات السكنية في السعودية حافظ على نشاطه في عام 2020.

ومؤخرا، قال محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاض منذ تم تأسيسها في العام 2016.

وأوضح البطي، أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية، مؤخرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن توقيع اتفاقية الشراكة تم بهدف تمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.