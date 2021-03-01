شكرا لقرائتكم خبر عن "معدنية" توقع اتفاقية تعاون مع "آي جي إل" لإنشاء مصنع لسبك الألمنيوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، عن توقيع مذكرة تفاهم من مجموعة آي جي إل نصت على إنشاء مصنع لسبك الألمنيوم، ضمن خطط الشركة بالتوسع في مشاريعها.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتمديد، ولا يوجد أطراف ذات علاقة، متوقعة أن يكون للمشروع أثر مالي إيجابي، وستعلن عنه لاحقاً.

يشار إلى أن خسائر "معدنية" تراجعت بنسبة 59.06% لتصل إلى 21.03 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بخسائر نحو 51.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وفي نهاية التسعة أشهر الأولى من 2020، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 20.8 مليون ريال تعادل نسبة 7.4% من رأس المال البالغ 281.12 مليون ريال.