شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يختبر المقاومة– تحليل – 1-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج مؤخرا موجه تصحيحية صاعدة مختبرا بذلك المقاومة المستقرة عند 0.8735 ومن ثم ليجدد نشاطه السلبي بهبوطه نحو 0.8642, ما سبق يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الهابط لنبقى على توقعنا بمحاولة تجديد الضغط على مستوى 0.8555 ومن ثم ليحاول الوصول نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 0.8441.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8700 و 0.8555

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط