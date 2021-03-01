شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد- تحليل - 1-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة بتقديمه لإغلاق إيجابي فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 128.25 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي خلال الفترة الحالية.

لذلك, سنبقى على توقعنا الصاعد والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 129.70 وبتجاوزه سيزيد من فرص الوصول نحو المحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حول 130.10 و 130.55 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد