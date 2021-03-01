شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يختبر الدعم الإضافي– تحليل - 1-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين ارتداد التصحيحي الهابط باختباره للدعم الإضافي الممتد نحو 1166.00 ليجبره ذلك على تشكيل موجه صاعدة جديدة ليعزز الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا.

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من الثبات فوق مستوى 1230.00 لنتوقع بذلك تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستهدف من خلاله مستوى 1260.00 و 1300.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1175.00 و 1260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم