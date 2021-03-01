شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم– تحليل -1-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النحاس بمقاومة سلبية مؤشر ستوكاستيك بثباته مؤخرا فوق مستوى 4.0750 والذي يمثل حاليا امتداد لدعم مهم كما هو واضح بالرسم المرفق, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة والوصول نحو 4.2400 ومن ثم ليلامس الهدف الرئيسي المتمركز عند 4.4200.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيجبره على تشكيل موجات تصحيحية هابطة ليتكبد بذلك خسائر ملموسة بانجذابه أولا نحو 3.8810.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.0750 و 4.2400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد