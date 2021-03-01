شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواجه دعم قوي – تحليل - 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وأجرى محاولات لكسره لكنه لم يتمكن من الثبات دونه، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط جديد في إشارة لبدء محاولات جديدة للكسر.

وحتى الآن، نحن نفضل الاستمرار في الحيادية إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 0.7725 أو اختراق المقاومة 0.7765، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض الذي تمتد أهدافه إلى 0.7610، بينما يمثل اختراق المقاومة مفتاح استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.7885 ثم 0.8000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي