شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بإيجابية قوية بعد الارتكاز على دعم القناة الفرعية الصاعدة، ليستقر فوق حاجز 66.00 دولار الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مناطق 68.75 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 65.35 والأهم فوق 64.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد