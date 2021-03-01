شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النفط دعم القناة الفرعية الصاعدة وارتد صعوداً من هناك، مع ملاحظة أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج علم استمراري صاعد يتواجد مستوى مقاومته عند 62.75، مما يعني أن اختراق هذا المستوى سيحفّز السعر على تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الأهداف الإيجابية تبدأ عند 63.90 وتمتد إلى 65.10.

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 61.40 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.40 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد