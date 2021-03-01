شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة صعوداً بعد الوصول إلى مشارف حاجز 26.00، ليحقق بعض المكاسب المؤقتة الآن، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكنه لا يزال دون 27.50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50.

نذكر بأن هدفنا التالي يتواجد عند 25.50، بينما يمثل اختراق 27.50 مفتاح توقف الموجة الهابطة المقترحة والعودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط