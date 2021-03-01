شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع انخفاض عوائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد السندات التي ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً وأثقلت على أداء مؤشرات الأسهم العالمية وبالأخص في نهاية الأسبوع الماضي، بخلاف ذلك يغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بسبب عطلة رسمية في كوريا الجنوبية.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 50.6 مقابل 51.3 قي كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.1، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 51.4 مقابل 52.4 في كانون الثاني/يناير، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.1.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.8 مقابل 55.3 في كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.6% مقابل 1.5%.

وتلى ذلك الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقابل 2.6% في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات أيضا لاستراليا والتي أوضحت تراجعاً 6.6% مقابل ارتفاع 3.2% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 2.1%.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 51.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات بانكماش عند 49.9 ومقابل انكماش عند ما قيمته 49.8 في كانون الثاني/يناير، ونود الإشارة لكون صدور قراءة المؤشر عند ما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدورها أقل من ما قيمته 50 تعكس انكماشاً.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.71% ليربح 31.82 نقطة ويصل إلى المستوى 1,896.31، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.26% ليربح هو الأخر 655.25 نقطة ويصل إلى المستوى 29,621.26.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.79% ليربح 41.91 نقطة ويصل إلى المستوى 5,378.67، وارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.52% ليربح هو الأخر 18.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,527.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.18% ليربح 341.95 نقطة ويصل إلى المستوى 29,322.16، كما ارتفاع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.80% ليربح هو الأخر 86.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,012.95.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.04% ليربح 4.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,232.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.35% ليربح هو الأخر 89.83 نقطة ويصل إلى المستوى 6,763.10.