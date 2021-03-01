شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: تفاؤل بنمو الطلب على ائتمان الأعمال والأفراد في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد مصرف الإمارات المركزي أن استبيان التوجهات الائتمانية يعكس تحسناً في مستويات الثقة في ارتفاع الشهية للائتمان في الربع الأول من العام الجاري سواء على مستوى قطاعات الأعمال أو القروض الشخصية. كما توقع المشاركون في الاستبيان المزيد من التشدد في القروض الموجهة لقطاعات الأعمال، مقابل تراجع هامشي في شدة المعايير الخاصة بالقروض الشخصية.

وقال 50% من المشاركين إنهم يتوقعون ارتفاعاً محدوداً في الطلب على قروض الأعمال في الربع الأول من العام الجاري، وتوقع 33.3% أن تبقى مستويات الطلب دون تغيير. في حين رجح 47.7% من البنوك والمؤسسات المالية المشاركة ارتفاعاً محدوداً في الطلب على القروض الشخصية في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 45.3% توقعوا استقرار الطلب دون تغيير في الأشهر الثلاثة الأولى 2021.

استبيان توجهات الائتمان للربع الأخير 2020

50 % من البنوك المشاركة توقعت ارتفاع قروض الأعمال

47.7 % رجحوا ارتفاعاً محدوداً في القروض الشخصية

المزيد من التشدد في معايير إقراض الشركات.. وتيسير نسبي للشخصية

وقال إن استبيان التوجهات الائتمانية للربع الأخير المنتهي في ديسمبر 2020 أظهر تحسناً متواضعاً في شهية قطاعات الأعمال للائتمان في الإمارات، كما عكس استمرار البنوك في تشديد معايير الائتمان في الوقت نفسه. ولفت إلى أن مستوى الطلب على القروض الشخصية بقي دون تغيير عن مستوياته في الربع السابق على الرغم من تشديد معايير الائتمان على هذا المستوى بشكل محدود.

قطاعات الأعمال

أبدى المشاركون في الاستبيان تفاؤلاً بنمو الطلب على الائتمان لقطاعات الأعمال في الربع الأول من العام الجاري متوقعين ارتفاع لافت في الطلب على مستوى جميع إمارات الدولة. وقالوا إن الطلب على قروض الأعمال تراجع نسبياً، خاصة على مستوى قروض الشركات المتوسطة والصغيرة والقروض التقليدية وقروض الوافدين. وأظهر الاستبيان أن العوامل الرئيسية التي أثرت في الطلب تمثلت في مبيعات العملاء والتوقعات الخاصة بأداء أسواق العقارات والتأثيرات الموسمية.

وقال 45.4% من البنوك المشاركة في الاستبيان إن الطلب على قروض الأعمال تراجع بشكل محدود في الربع الأخير 2020، مقابل 33.4% قالوا إنها بقيت دون تغيير، و21.3% لاحظوا ارتفاعاً في مستويات الطلب على قروض قطاعات الأعمال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وعلى مستوى القطاعات أكد المشاركون أن التراجع في الطلب كان لافتاً أكثر على مستوى قطاعات التطوير العقاري والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والإنشاءات، ولفتوا إلى استقرار الطلب دون تغيير، أو ارتفاع نسبي في الطلب، على مستوى قطاعات الكهرباء والمياه والغاز وبقية القطاعات الاقتصادية. وتوقع المشاركون ارتفاع الطلب على مستوى جميع قطاعات الأعمال، باستثناء التطوير العقاري الذي يتوقع أن يبقى الطلب فيه دون تغيير في الربع الأول من العام الجاري.

ورجح المشاركون نمو الطلب بشكل لافت على مستوى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع.

القروض الشخصية

وبالنسبة للقروض الشخصية توقع المشاركون في استبيان التوجهات الائتمانية تعافي الطلب على القروض الشخصية في الربع الأول من العام الجاري

وأظهر الاستبيان أنها بقيت دون تغيير في الربع الأخير 2020، وبين أن السبب في ذلك يرجع إلى ضعف الطلب في دبي، والذي عوضه التحسن في مستويات الطلب في أبوظبي والإمارات الشمالية. وعلى مستوى نوع القرض، أظهر الاستبيان تراجعاً محدوداً في الطلب على القروض الشخصية، وبخاصة الرهونات العقارية، خلال الفترة، قابله ارتفاع في الطلب على القروض الإسلامية وبطاقات الائتمان. ولفت المركزي إلى أن التغير في مستويات الطلب يرجع للتغير في مستويات الدخل وفي التوقعات الخاصة بأسواق العقارات السكنية وبالأسواق المالية.

وقال 35.9% من المشاركين إن مستوى الطلب على القروض الشخصية ارتفع بشكل محدود في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 30.4% رأوا أن الطلب بقي دون تغيير يذكر في الأشهر الثلاثة الأخيرة 2020.

الجدير بالذكر أن المصرف المركزي يصدر استبيان التوجهات الائتمانية بشكل ربع سنوي معتمداً فيه على بيانات يجمعها من كبار التنفيذيين في مجال الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم الائتمان في الدولة.