سلطان بن أحمد: مسيرة «غرفة الشارقة» حافلة بالإنجازات

الشارقة: ”الخليج 365”

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تمكنت على مدى خمسة عقود من تجسيد مسيرة اقتصادية تنموية حافلة بالإنجاز والعطاء، انعكست على تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتحقيق مكانة الإمارة الاقتصادية العالمية وجهةً اقتصادية مهمة بشقيها الصناعي والتجاري.

وثمن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الغرفة وجهودها الكبيرة بفتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين الشارقة ودول العالم وجذب المستثمرين وبناء الشراكات من خلال ما لديها من منظومة متطورة من الخدمات المبتكرة وقدرتها على بلورة الفكر الاقتصادي لإمارة الشارقة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «إننا ننظر بكل فخر واعتزاز إلى أهمية هذا الصرح الاقتصادي الكبير باعتباره ممثلاً مهماً لقطاع الأعمال ولبرامج الغرفة المستمرة التي تسهم في مد جسور التواصل وتعزيز العلاقات الاقتصادية المحلية والدولية والتعريف بالبيئة الاقتصادية للإمارة».

وقال: «خمسة عقود من العمل والعطاء لغرفة تجارة وصناعة الشارقة جديرة بالتقدير لما لديها من استراتيجية متميزة تتوافق مع خطى إمارة الشارقة التي تنتهج التكامل في مختلف قطاعاتها؛ لتحقيق رؤيتها المستقبلية بإيجاد بيئة اقتصادية محفزة وآمنة وفق منظومتها الفكرية والاجتماعية التي تخدم أبناءها وتسهم في مواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية العالمية بما أسسته من بنية تحتية قوية وسياسات داعمة لتطوير القطاع الاقتصادي».

وتقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالتهنئة إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة يوبيلها الذهبي متمنياً لإداراتها وللعاملين بها ولجميع أعضائها المزيد من العطاء والإنجازات المستقبلية.