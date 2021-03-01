شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون.. غرفة الشارقة رسخت مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عدد من كبار المسؤولين أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة رسخت مكانة الإمارة على خارطة الاقتصاد المحلي والعالمي، مشيدين بما حققته من إنجازات خلال مسيرتها على مدى 50 عاماً.

خالد عصام القاسمي: شراكة حققت الكثير من الإنجازات

قال الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: «تتشارك دائرة الطيران المدني بالشارقة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تحقيق رؤى سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً وعالمياً، لتصبح وجهة متميزة في شتى المجالات سواء في الطيران أو التجارة والأعمال أو الاستثمار، ومركزاً مشعاً للعلم والمعرفة والثقافة. وقد أسهم التنسيق والتعاون المشترك على مدى السنوات الماضية في تحقيق الكثير من الإنجازات».

وأضاف: «لقد لعبت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ تأسيسها دوراً محورياً في تنمية القطاع الاقتصادي، وإبراز مكانة الشارقة مركزاً للأعمال والخدمات؛ من خلال توثيق وتوسيع شبكة علاقتها الدولية، واستثمار كافة الإمكانات والقدرات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والرائدة في الإمارة؛ حيث انتهجت غرفة الشارقة على مدى العقود الخمسة الماضية استراتيجيات مناسبة؛ أسهمت بالارتقاء بالأعمال، وواكبت كل مرحلة من مراحل تطور وتقدم المدينة، كما أنها تتطلع إلى المستقبل برؤية إيجابية ترتكز على التميّز والإبداع والابتكار والمعرفة».

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والتنسيق والتعاون؛ من أجل الوصول إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات جائحة «كوفيد-19»، وإننا على ثقة بأن غرفة تجارة وصناعة الشارقة ستكون إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الثقة في مجتمع الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وستضع الاستراتيجيات المناسبة للانطلاق من جديد نحو آفاق أوسع.

سعيد بن سرور الشرقي: تاريخ مشرف في خدمة قطاع الأعمال

ثمّن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعه الفجيرة، التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجاه دعم العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وخلق شراكة استراتيجية تجمعهما بهدف تنشيط وتعزيز حركة النشاط التجاري والاستثماري والنهوض بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفتح الأبواب للاستماع لآراء القطاع الخاص ومقترحاته والتشاور معه في كل أمر يسهم في تقاسم المسؤولية نحو دعم الاقتصاد الوطني. كما ثمّن الشيخ سعيد الشرقي، دور اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الذي كان ولا يزال له دور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وقال الشيخ سعيد الشرقي، إن لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها، تاريخاً مشرفاً في خدمه قطاع الأعمال، كما أن لها دوراً فاعلاً في إحداث نقلة نوعية في توسيع قاعدة القطاع الخاص في الشارقة، بالرعاية الكريمة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ولا تزال غرفة الشارقة تواصل دورها الريادي وإسهاماتها البناءة وتعاونها الرامي لتقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة، بوجه خاص، وما ينعكس إيجاباً في دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية.

خالد جاسم المدفع: 50 عاماً من الإنجاز والعطاء

قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة-: «نهنئ غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مرور 50 عاماً من التميز والإنجاز والعطاء في تنمية القطاع الاقتصادي الوطني وتنويع مجالات الاستثمارات فيه. فعلى مر 5 عقود منذ تأسيسها، أسهمت غرفة الشارقة بشكل ملحوظ في شتى المجالات التنموية في الإمارة، فقد كان لها دور متميز في تعزيز جسور التواصل والتعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية وتعميقها بين إمارة الشارقة ومدن العالم العربي والغربي للنهوض بقطاع التجارة والصناعة والأعمال الاقتصادية في الإمارة».

وأضاف المدفع: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرامية إلى التنوع الاقتصادي في الإمارة، واصلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، جهودها لترسيخ مكانة إمارة الشارقة على خارطة الاقتصاد والتجارة العالمية. ونثمّن كذلك دورها المؤسسي في تحفيز التنمية الشاملة بدعم المشاريع الوطنية في الإنتاج والإبداع والريادة التي تثري اقتصاد إمارة الشارقة وتُمكن شبابها في ذات القطاع».

محمد ثاني الرميثي: مكانة مهمة في تاريخ القطاع الخاص

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس غرفة أبوظبي، أن احتفال غرفة تجارة وصناعة الشارقة بيوبيلها الذهبي، ليس احتفالاً خاصاً بها فحسب، وإنما هو مناسبة يحتفل بها قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية بالدولة بكاملها؛ نظراً لما تمثله غرفة الشارقة من مكانة مهمة في تاريخ القطاع الخاص الإماراتي المعاصر، وما يؤكد جدارتها بأن تواصل دورها الحيوي ممثلة للحركة التجارية والأعمال بإمارة الشارقة والدولة، سائلين المولى عز وجل لغرفة الشارقة ولكافة أعضائها مواصلة العطاء بكل النجاح.

ولفت الرميثي، إلى أن غرفة الشارقة منذ تأسيسها تلعب دوراً رائداً في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة باختصاصها، وقد التزمت في كل أنشطتها هذه بمنطلقات رئيسية؛ أهمها الحرية الاقتصادية المسؤولة، وتشجيع المنافسة العادلة.

وقال: إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة أسهمت على مدى نصف قرن مساهمة فاعلة في تعميق العلاقات التجارية البينية بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعالم، وشاركت في جميع اجتماعات ومؤتمرات غرف دول المجلس واتحادها وكان لها الدور الرائد في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، أما على الصعيد العربي فلقد حرصت على مشاركاتها الفعَّالة من خلال غرف الإمارات في اتحاد الغرف العربية، لاسيما دورها في دعم القطاع الخاص، وتشجيع حركة الاستثمار العربي.

أما على المستوى العالمي، فلقد شاركت الغرفة في مؤتمرات واجتماعات المنظمات الدولية المختلفة، وكان لها الدور المركزي في تحقيق مطالب دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذه المنظمات.

لقد باتت، غرفة تجارة وصناعة الشارقة بخبرتها الطويلة على مدى خمسين عاماً تعبر تعبيراً صادقاً عن أدوار القطاع الخاص، وأهميته لصالح الاقتصاد الوطني بوصفها ممثلة له. متمنياً لغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تبقى كما كانت، ومحافظة على دورها الفاعل دائماً.

طارق علاي: عززت العلاقة بين القطاعين العام والخاص

قال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن غرفة تجارة وصناعة الشارقة لعبت دوراً مهماً في شتى مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي بإمارة الشارقة، على مدى نصف قرن من العطاء، وتمكنت من الاضطلاع بدورها المهم في مختلف مجالات التنمية وتنشيط القطاع التجاري، وتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف علاي بمناسبة اليوبيل الذهبي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة «في الوقت الذي ندرك فيه جميعاً أهمية الغرف التجارية والصناعية في دعم اقتصادات أوطانها، نقدر جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في عكس الصورة المشرقة لاقتصاد الإمارة وتنظيم قطاع الأعمال وطرح الفرص الاقتصادية وفق خطط مثلى للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الإمارة ودول العالم».

وأوضح: «عند قراءة المسيرة الذهبية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة نجد أن ما حققته من إنجازات انبثقت عن جهود كبيرة ومنظومة عمل متواصلة، راعت مصالح منتسبيها ما عزز نمو الإمارة وأسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية وإبرام علاقات اقتصادية بين قطاعات الأعمال في إمارة الشارقة ودول العالم انعكست على ترويج الإمارة ونقل محفزاتها الجاذبة للاستثمار».

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «إننا من خلال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة نؤكد حرصنا على التعاون المستمر مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والعمل معها بيد واحدة بما فيه خدمة الإمارة وتحقيق أهدافها، هنيئاً لغرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة يوبيلها الذهبي وصناعة إنجازات نفخر بها دعمت اقتصاد الإمارة المحلي وانعكست على مختلف قطاعات إمارة الشارقة».

محمد خلف: إنجازات وعمل متواصل

قال محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: إن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لغرفة صناعة وتجارة الشارقة لا يعد احتفاء بمسيرة خمسين عاماً من الإنجازات والعمل المتواصل بقدر ما هو احتفاء بواحدة من المؤسسات ذات الدور الكبير والجوهري في المشروع الحضاري والتنموي الذي قاده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فما يمثله دور الغرفة يتكامل مع دور مؤسسات وهيئات الإمارة الرسمية، ويعبر عن توجه كامل له انعكاسه على رفاه ووعي واستقرار أبناء الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: «نحن في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، نبارك لغرفة صناعة وتجارة الشارقة يوبيلها ونجدد في هذه المناسبة التزامنا برؤية حاكم الشارقة تجاه العمل والتطور وتحقيق النهضة الشاملة، وفي الوقت نفسه نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك والبناء الذي يمتد تاريخه إلى بدايات تأسيس أول قناة من قنوات الهيئة».

سعود المزروعي: أهم الغرف في المنطقة

أشاد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، بالدور الفاعل والمهم الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ تأسيسها في خدمة رجال الأعمال وقطاع المال والأعمال في إمارة الشارقة، مؤكداً أن مسيرتها الزاخرة بالإنجازات على مدار العقود الخمسة جعلتها اليوم واحدة من أهم الغرف التجارية والصناعية على مستوى المنطقة وقبلة لوجهات الأعمال بفضل رؤيتها الطموحة والمعاصرة والمتجددة القائمة على الابتكار والإبداع والتميز والريادة في شتى الجوانب.

وهنأ سعود سالم المزروعي، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومديرها العام وكافة العاملين فيها بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيداً بجهودهم ودورهم في وصول الغرفة إلى هذه المستويات المتفوقة في مجال الخدمات والمبادرات وتمثيل القطاع الخاص على أكمل وجه، مؤكداً أن مسيرة الغرفة المتميزة هي خير تجسيد لفكر ونهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القائم على الدعم والمساندة لقطاع المال والأعمال وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للقيام بدوره ودعم الشركات الوطنية لتسهم مساهمة مباشرة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

سعيد بالجيو السويدي: تنظم مصالح الشارقة

تقدم سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بتهنئة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وكافة العاملين بها بمناسبة احتفالية الغرفة بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها والذي تنظمه تحت شعار «خمسون عاماً من العطاء»، وذلك بعد قصة نجاح تمكنت خلالها من تطوير قدراتها لتكون دائماً سباقة ومبادرة، لتحافظ على احتلالها مركز الصدارة ليس على مستوى الإمارات فحسب بل في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الغرفة تؤدي دوراً محوريا في تنظيم مصالح الإمارة الاقتصادية، وإبراز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والخدمات، وتنمية شبكة علاقاتها على امتداد خريطة العالم كما تلعب دوراً محورياً في تنشيط الحركة التجارية في إمارة الشارقة وتطوير التشريعات المنظمة للقطاعات الاقتصادية، وفي تقديم المقترحات والتوصيات التي كان لها الأثر الكبير في تطوير العمل بالمؤسسات الحكومية والتعاون مع المؤسسات الدولية ولا تزال تواصل العطاء، وتبادر وتبدع وتبذل الجهد للاستمرار في صدارة الغرف التجارية المتميزة في الوطن العربي و العالم.

وأوضح أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تعمل بانسجام وتعاون تام مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة وتطوير مهارات الكوادر البشرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تضافر الجهود لدعم قطاعات الأعمال المختلفة وزيادة القدرة التنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات لإمارة الشارقة بما يسهم في تحقيق الرؤية المشتركة لتعزيز مكانة الشارقة وقدرتها التنافسية في كافة المجالات.

محمد مصبح النعيمي: تنمية شاملة

قال محمد علي مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة: «يسرني أن أهنئ غرفة تجارة وصناعة بالشارقة متمثلة في مجلس إدارتها وإدارتها العليا وكافة موظفيها وأعضائها المنتسبين والمشتركين بها، بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، ودورها المميز والمتواصل في خدمة القطاع الخاص، والمشاركة في عملية التنمية الشاملة للنهوض باقتصاد الإمارة ودوره الأساسي ومساهمته في اقتصاد الدولة».

فقد قامت منظومة غرفة الشارقة ولا تزال، لتحقيق الأهداف الوطنية للدولة وتعزيز أداء القطاع الخاص؛ حيث اضطلعت وباقتدار بأداء دورها ومهامها في تنمية وتطوير القطاع الخاص في إمارة الشارقة ورعاية مصالحه، والتعاون البناء مع كافة الأجهزة الحكومية القائمة، وغرف التجارة بالدولة، وتفعيل مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، وبناء شبكة علاقات تجارية دولية، مع العديد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف دول العالم، لاستقطاب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم ولرجال الأعمال وأصحاب المنشآت؛ لتصبح إمارة الشارقة بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة متقدمة في مراكز الصدارة في معظم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، ومن هذا المنطلق يطيب لي أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمهما ورعايتهما الدائمة لقطاع الأعمال في إمارة الشارقة، وحرصه على أن يضم مجلس إدارة الغرفة دائماً ومنذ انطلاقها، النخبة من رجال الأعمال في العديد من القطاعات، انطلاقاً من حرص سموه على تلبية الحاجات والمتطلبات الضرورية للارتقاء بالقطاعين العام والخاص بالإمارة.

عبد العزيز الشامسي: داعم أساسي للقطاع العقاري

تقدم عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بأصدق التهاني، وأطيب التبريكات لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وكافة العاملين فيها بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الغرفة، وانطلاقها في خدمة الإمارة الباسمة.

وأشاد الشامسي بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم القطاع العقاري في الإمارة منذ تأسسيها وحتى يومنا الحاضر، مؤكداً أن الغرفة كانت ولا تزال شريكاً استراتيجياً بالغ الأهمية للدائرة في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة؛ حيث تكاتفت جهودنا وعملنا معاً بروح الفريق الواحد، مما كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة، وأسهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الإمارة.

وأشار الشامسي، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة بالتعاون مع الدائرة في تنظيم معرض الاستثمار العقاري «آيكرس» في كل عام؛ حيث يوفر المعرض منصة مهمة لدعم العاملين في القطاع، والترويج للمشاريع العقارية، ومجالات الاستثمار المتاحة في الإمارة، بما يتيح للمطورين العقاريين وللمستثمرين من داخل الدولة وخارجها التواصل فيما بينهم لبحث فرص أعمال جديدة وواعدة وإبرام الشراكات، وعقد الصفقات، وهو الأمر الذي أسهم في دعم وتعزيز القطاع العقاري في الإمارة على مر السنين.

خلفان مسفر: مساهمة في التنمية والبناء

قال خلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في أم القيوين: «إذ تطل علينا الذكرى 50 عاماً على انطلاق غرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ فإننا لابد وأن نستذكر أهمية هذه الغرفة وما قدمته من أنشطة انعكست بشكل واضح وجلي على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الاتحاد وكانت مثالاً رائعاً في تعاونها مع الغرف الأخرى ومع اتحاد الغرف بالدولة وتمكنت خلال هذه المسيرة من تأطير العديد من المكتسبات والفعاليات في ظل التوجيه والرعاية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضاف مسفر: «نحن في غرفة أم القيوين نعرب عن خالص تمنياتنا لغرفة الشارقة مثمنين بذات الوقت، وبكل تقدير، جهودها المثمرة في رسم اتجاهات التعاون بين غرف التجارة بالدولة، وأن خطط واستراتيجيات غرفة الشارقة تعبر فعلاً عن سياقات رائعة تتجه نحو تحقيق أفضل التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وما قدمته من إعداد الدراسات والمقترحات التي أكدت أهمية أن تلعب دولة الإمارات الدور المرسوم لها في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».

سيف المدفع: تتويج لبيئة الأعمال المتطورة

هنأ سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومديرها العام وكافة العاملين فيها بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن احتفال الشارقة بهذا الصرح الاقتصادي يعد تتويجاً لبيئة الأعمال المتطورة التي رسختها إمارة الشارقة، واحتفال بقيمة الابتكار الاقتصادي الذي عززته هذه المؤسسة العريقة من خلال التزامها بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أوصلت الإمارة اليوم نحو التميز والتفرد على مستوى العالم وإبراز مكانتها كمركز للأعمال والخدمات وبيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المدفع: «إن الجهود المتميزة التي بذلتها غرفة الشارقة طوال العقود الخمسة الماضية، من خلال تمثيلها للاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار في إمارة الشارقة، فضلاً عن حرصها على تمكين القطاع الخاص والوصول به للأسواق العالمية، وذلك عبر تكريس شبكة علاقاتها الدولية وتوظيف كافة الإمكانات والقدرات وتنمية بيئة الأعمال وتقديم خدمات القيمة المضافة، إلى جانب الترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي، هو ما أسهم بدور كبير في ترسيخ مكانة الشارقة الاقتصادية وتعزيز تنافسية مجتمع أعمالها، بالاستناد إلى البنية الاقتصادية الصلبة التي أسست لها القيادة الرشيدة للإمارة». وأشار المدفع، إلى دور الغرفة في تعزيز سمعة مركز إكسبو الشارقة كإحدى المؤسسات الرائدة العاملة تحت مظلتها، وترسيخ مكانته العريقة على خارطة المعارض الإقليمية والدولية، إضافة إلى توسيع قاعدة أعماله لتغطي كافة مناطق ومدن الإمارة الرئيسية عبر فروع المركز في الذيد وخورفكان، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتطوير صناعة المعارض بالإمارة في مختلف أنواعها والارتقاء بأدائها وخدماتها، بما يجسد حرص الغرفة على إيجاد كافة السبل لتوفير الدعم لمجتمع أعمال الشارقة ككل.

خالد حنفي : خمسون عاماً من الإنجازات

قال الدكتور خالد حنفي المدير العام لاتحاد الغرف العربية: يسرنا أن ندون هذه الكلمات النابعة من الاعتزاز، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة. هذه الغرفة ذات التاريخ العريق التي بدأت مسيرتها منذ عام 1970 لتصبح اليوم صرحاً عظيماً يجمع أصحاب الأعمال والتجار ووتداً مهما في الحياة الاقتصادية في إمارة الشارقة بدعم وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله.

ولا يسعنا في هذا المناسبة إلا أن ننوّه بدور الغرفة التي تحتل اليوم مكانة مرموقة بين الغرف الإماراتية والعربية، نظراً لأن المبادئ والأهداف التي نشأت من أجلها الغرفة تتحقق بشكل ملموس على أرض الواقع.

ونتوجّه بالثناء والتقدير إلى رئيس الغرفة عبدالله سلطان العويس، الذي يمثّل نموذجاً يحتذى به في القيادة والإدارة؛ حيث نجح منذ توليه رئاسة الغرفة، في إحداث تغييرات جذرية في دور ونشاط الغرفة على الصعيد الوطني وإقامة مروحة واسعة من العلاقات التجارية مع دول العالم والمؤسسات العربية والدولية والارتقاء بعمل الغرفة لتستقطب شريحة كبيرة من رجال وسيدات الأعمال، وإقامة معرض دائم للمنتجات فيها. وتعتبر الغرفة من المؤسسات الناشطة والفاعلة، بدليل الدور الحيوي الذي تسهم به في دعم الناتج المحلي لإمارة الشارقة من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها.

وتعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، المنضوية في عضوية اتحاد الغرف الإماراتية، من الغرف العربية الفاعلة جداً، ونستطيع في هذا الإطار أن نثني على ما تقدمه الغرفة بشخص رئيسها عبدالله سلطان العويس، من قيمة مضافة في تمثيلها لاتحاد الغرف الإماراتية، في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، خصوصاً لجهة طرح الأفكار المجدية التي تصب في تطوير عمل الاتحاد، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وبطبيعة الحال، فإن هذا التعاون والتنسيق الدائم بين غرفة الشارقة واتحاد الغرف العربية، سيبقى قائماً وسيتعزز إدراكاً منا جميعاً بما للتنمية والتكامل الاقتصادي من أثر كبير جداً في تقدم بلداننا وتطورها واستقرارها، وبات في ظل جائحة كورونا أمراً وهدفاً أساسياً يجب أن نواظب العمل عليه من أجل التخفيف من وطأة هذه الجائحة على شتى المستويات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

خالد عمر المدفع: خمسة عقود من التميز

قال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، اليوم نحتفل معكم بمرور خمسة عقود من الأداء والتميز والنجاح، نبارك لكم، ونشيد بما حققتموه من إنجازات في كل المجالات، ونعرب لكم عن شكرنا وتقديرنا لما وفرتموه من خدمات نوعية لكافة المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية في الشارقة، و(شمس) من بين تلك الجهات، ونجدها فرصة للتعبير عن اعتزازنا بالشراكة الاستراتيجية معكم. وتابع المدفع: «لقد وفرتم لنا دعماً بلا حدود لمختلف برامجنا وأنشطتنا ومبادراتنا، وكانت الغرفة بمختلف مقراتها وقاعاتها فضاء كبيراً حيوياً لنا ولفعالياتنا ومبادراتنا، ومنها على سبيل المثال لا للحصر مبادرة التجربة الفنية الإماراتية؛ إذ استضافت الغرفة كافة نشاطات وأعمال التجربة على مدار العام، وقدمت لنا الدعم في كافة التفاصيل».

وأضاف: «لقد أثبتم أنكم في الطليعة دوماً، وليس أدل على ذلك مما قمتم به على صعيد التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والأجهزة المختصة وغرف التجارة والصناعة واتحاداتها في الدولة وخارجها، بهدف خدمة الأعضاء المنتسبين وتنمية علاقاتهم التجارية وتطويرها، وتعزيز الحركة الاقتصادية في انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل».

ثابت الطريفي: تعزز مسيرة ازدهار الإمارة

أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة بمناسبة اليوبيل الذهبي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنها حققت إنجازات كبيرة وعملت على تحقيق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم توجهات وأهداف الإمارة الباسمة لتعزيز الاستثمار والازدهار في كافة المجالات وخصوصاً الاقتصادي؛ حيث باتت الإمارة وجهة متميزة للمستثمرين لما تقدمه من تسهيلات، وقد أسهمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تحقيق هذه الرؤى والتطلعات وفق خطط ورؤى واستراتيجيات متميزة.

وأوضح الطريفي، أن له تجربة متميزة خلال عمله لدى غرفة تجارة وصناعة الشارقة واكتسب منها الخبرات الكبيرة في ظل بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار وتولي العنصر البشري اهتماماً كبيراً لتحقيق كافة الإنجازات إيماناً منها بأهمية تأهيل الكوادر البشرية وصناعة القادة في كافة مجالات العمل.

وأفاد الطريفي، بأنه يوجد تعاون وثيق بين بلدية مدينة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة في مختلف المجالات وتكامل في العمل الحكومي المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للقاطنين والزوار والمستثمرين.

عبدالله المويجعي: بوابة الاستثمارات المباشرة

قال عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان: إن غرف التجارة والصناعة في الإمارات تمثل الشريان الرئيسي لنمو القطاع الاقتصادي والبوابة الجاذبة للاستثمارات المباشرة، ويؤثر تطور وتنوع خدمات الغرف التجارية بشكل مباشر في مستويات أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام ونمو أعمال المنشأة الاقتصادية بشكل خاص، كما تعتمد الغرف التجارية في الدولة تحت مظلة اتحاد غرف الدولة على مبدأ الشراكة والتعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، فالعلاقة التكاملية بين الغرف توفر حماية مصالح منشآت القطاع الخاص وتمثيلهم داخل الدولة وخارجها.

وبمناسبة احتفالات غرفة الشارقة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاماً على تأسيسها تتقدم غرفة تجارة وصناعة عجمان ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين وأعضاء الغرفة بأطيب التهاني والتبريكات إلى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، متمنين لها دوام التفوق والتقدم لأن تكون رافداً ثرياً للاقتصاد الإماراتي.

وتتشرف غرفة تجارة وصناعة عجمان بتعاونها الدائم وتعزيز شراكاتها مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لخدمة الاقتصاد الوطني والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الطرفين.

مروان السركال: رائدة قطاع الأعمال التجارة

قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «إن الذكرى الخمسين لتأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة تمثل مناسبة للاحتفال بالإنجازات التي حققتها في مجال تنظيم الشؤون الصناعية والتجارية بالإمارة، ما أسهم في دعم مسيرة التنمية والتنوع الاقتصادي، إلى جانب تطوير قطاع الأعمال والحركة التجارية عموماً، فضلاً عن دورها المهم في توفير البيانات والإحصاءات وإعداد الدراسات الاقتصادية التي تعد مؤشراً لا غنى عنه لوضع الاستراتيجيات التي تعزز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي».

وأكد مروان السركال، أن الغرفة تعد أحد الروابط الأساسية بين القطاعين العام والخاص، فهي تمثل صوت القطاع الخاص وتسعى إلى تطوير أنشطة الشركات العاملة فيه من خلال ضمان التكامل بين مختلف المؤسسات المعنية في الإمارة وكذلك شبكة العلاقات والشراكات التي تبنيها مع مختلف الاقتصادات حول العالم.

ماجد الغرير: نص قرن من العمل الدؤوب

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الدور الكبير الذي لعبته غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً؛ حيث تمكنت خلال نصف قرن من العمل الدؤوب من الارتقاء بمكانة مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، عبر توفير جميع الممكنات التي تسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وترسيخ سمعة دولة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال.

وبيّن الغرير، أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة كانت وستبقى شريكاً استراتيجياً لغرفة دبي في الترويج لبيئة الأعمال في الدولة، مؤكداً أن التكامل في الأدوار بين غرف التجارة في الدولة يلعب دوراً مهماً في توطيد المكانة المتميزة التي يحتلها الاقتصاد الإماراتي، الذي يعد اليوم واحداً من أفضل الاقتصادات أداء وتنافسية على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح أن غرفة الشارقة تمكنت خلال العقود الخمسة الماضية من تحقيق الكثير من الإنجازات، وإطلاق المبادرات الملهمة والمبتكرة لتحفيز قطاع الأعمال، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لشركات القطاع الخاص، مثنياً على دورها الفعال في رسم المستقبل المشرق للاقتصاد الإماراتي، وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.

حمد بوعميم: أسهمت في التنمية المستدامة

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتنسيق المستمر معها بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة في تمثيل مجتمع الأعمال المحلي، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهداف دولة الإمارات في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإعطاء دفعة قوية لجهود التنمية المستدامة في الدولة. وأضاف: «استطاعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى نصف قرن تعزيز مكانتها شريكاً موثوقاً للمستثمرين ورجال الأعمال في الشارقة، وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع النوعية التي انعكست نتائجها على تعزيز حضور الإمارة على خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي».

واختتم بالقول: «أود بهذه المناسبة أن أتوجه باسمي وباسم جميع موظفي غرفة تجارة وصناعة دبي بالتهنئة لفريق العمل في غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ونتطلع إلى مواصلة العمل معاً بما يخدم استعداد الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».