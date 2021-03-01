شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان: قرارنا الاقتصادي مرتبط بقيمنا الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمرور 50 عاماً على تأسيسها، حيث نجحت في تحقيق أعلى مستويات الإنجاز والتميز الاقتصادي في الإمارة؛ وذلك انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على تعزيز مكانة الشارقة اقتصادياً محلياً وعالمياً.

وكما قال سموه: «على غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولية دعم وتطوير وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب الأعمال، لتظل إمارة الشارقة منصة متميزة للانطلاق في سوق الأعمال والصناعة والريادة والإبداع، وبما لا يتعارض مع التوجه العام للإمارة».

وأضاف سموه: «إن قرارنا الاقتصادي في الإمارة مرتبط بقيمنا الإنسانية التي عمادها الشفافية والعدل، ونعمل وفق برامجنا وأهدافنا وخططنا من أجل تحقيق نمو شامل في الإمارة يستفيد منه كل فرد على أرضها حاضراً ومستقبلاً ووصولاً إلى اقتصاد آمن يوفر الرفاه لأبنائنا وأحفادنا».