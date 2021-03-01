شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يجني أرباحه – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.07% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك بعد نجاح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 14.38 في وقت سابق، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.38، ليستهدف مستوى المقاومة 16.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.55.