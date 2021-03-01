شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أنابيب (2200) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.65% بما يعادل 1.24 نقطة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 22.77، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 22.77، ليستهدف مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 25.00.