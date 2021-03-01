الاقتصاد

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطى الأسوانى يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت  أسعار الأسماك اليوم الاثنين 1-3-2021  استقرارا  بالسوق المحلى، حيث يتراوح سعر البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو بينما سجل البلطى المزارع بجميع أحجامه 16-20 جنيها للكيلو. 

 

وسجلت أسعار البورى بجميع أصنافه ما بين 32-50 جنيها للكيلو، وتراوح أسعار القشر بياض ما بين 70-100 جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" ما بين 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وسعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو. 

 

 

وسجلت الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو. 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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