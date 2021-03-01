شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يحلق عالياً – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم المتطورة (2120) باللون الأخضر في آخر جلساته، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم باختراق مستوى مقاومته الحالي 23.07، محققاً مكاسب قوية بلغت نسبتها 9.90% بما يعادل 2.31 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.07، ليستهدف مستوى المقاومة 28.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.07 ومستوى المقاومة 28.00.