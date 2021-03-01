شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم النقل الجماعي (4040) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.03% بما يعادل 0.72 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 25.64 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.68 ومستوى المقاومة 25.64.