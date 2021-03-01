شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زجاج (2150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.68% بما يعادل -1.10 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 40.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 47.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.20 ومستوى المقاومة 43.85.