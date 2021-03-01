شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري والعنيد 34.10، ليحاول مرة أخرى اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة تلك المقاومة، وتصريف تشبعه الشرائي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 34.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 34.50.