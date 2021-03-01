شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تراجع سهم الاتحاد (8170) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 25.25، ارتد السهم من ارتفاعاً ليحاول تلك الخسائر المبكرة إلى أرباح في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم اختراق مستوى المقاومة المهم 26.35، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.35، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 31.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 مستوى المقاومة 27.90.