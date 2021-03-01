شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت اليمامة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت اليمامة (3020) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.81% بما يعادل 0.85 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 33.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 32.90.