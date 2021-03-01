الاقتصاد

أسمنت اليمامة يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 01-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت اليمامة (3020) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.81% بما يعادل 0.85 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 33.65.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 32.90.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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