شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الحمادي (4007) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.18% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 28.10، ليستهدف مستوى الدعم 26.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.70 ومستوى المقاومة 28.10.