شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجنوبية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد أسمنت الجنوبية (3050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط ثبات مستوى الدعم المهم 84.00، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.70% بما يعادل 0.60 نقطة، وذلك أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القامة، طيلة ثبات الدعم 84.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 91.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.90 ومستوى المقاومة 89.60.