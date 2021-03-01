شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من شباط/فبراير الماضي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.71% إلى مستويات 0.7760 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7705، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7772، بينما حقق الأدنى له عند 0.7702، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7706.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 58.8 مقابل 55.3 في كانون الثاني/يناير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في كانون الثاني/يناير، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقابل 2.6% في كانون الثاني/يناير، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت تراجعاً 6.6% مقابل ارتفاع 3.2% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 2.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يلقي الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن الاستقرار المالي في مؤتمر افتراضي يستضيفه معهد المصرفيين الدوليين.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 59.2 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 58.7 خلال شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 80.0 مقابل 82.1 في كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق لاحقاً من هذا الأسبوع لحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي.