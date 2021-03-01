ندوة إلكترونية اليوم حول منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة للمصدرين

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القاهرة - سامية سيد -

يعقد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية اليوم الإثنين ندوة إلكترونية حول "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة" حيث سيتم إلقاء الضوء والتعريف بالمنظومة الجديدة وكيفية عملها بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات الشركات المصدرة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يحضر الندوة شركات الصناعات الغذائية المصدرة وبحضور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وثروت عبد الباقى وكيل الوزارة بقطاع المعلومات وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ، ويستمر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية فى عقد سلسة ندوات متتالية أسبوعيا بهدف غزو أسواق تصديرية جديدة ، وحل كافة المشاكل التى تواجه المصدرون مع الجهات الحكومية المعنية بالتصدير.

يذكر أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بلغت في عام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار وهي نفس قيمة صادرات عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال عام 2020.



كما بلغت صادرات شهر ديسمبر 2020، قيمة 272 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 8%، وبلغت صادرات شهر نوفمبر 2020 قيمة 255 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 5% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أكتوبر 2020 حوالى 270 مليون دولار بنسبة تراجع 12% عن صادرات أكتوبر 2019، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 حوالى 309 مليون دولار بنسبة نمو 2% مقارنة بصادرات سبتمبر 2020، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان في 2020 بقيمة بلغت 345 مليون دولار بنسبة نمو 42% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.