شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الأربعاء عند مستوى 370 فلس، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 365 فلس، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم إمكانية الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة 383 فلس كمستوى اول ثم 395 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 360 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 366 بينما مستوى المقاومة هو 373 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد