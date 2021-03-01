شكرا لقرائتكم خبر عن المدن (ALMUDON) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 01-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الأربعاء الماضي منخفضا عند مستوى 21.70 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 23 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 20 فلس كمستوى أول ثم 17 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 23.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20.7 بينما مستوى المقاومة هو 22.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط